«Только один глаз открыл»: Канделаки неординарно поздравила Крида с днем рождения

Тина Канделаки неординарно поздравила Егора Крида с днем рождения. 25 июня любимцу девушек исполняется 26 лет. Сам именинник от дня рождения прятался – в личном микроблоге Крид признался, чтобы отсрочить наступление дня X, он увлекся компьютерной игрой. Однако, праздник Егора все же настиг в лице его многочисленных публичных друзей.

Наиболее креативным поздравлением отличилась Тина Канделаки. Она припомнила исполнителю неопробованные хачапури, а также намекнула – 26 – еще не возраст.

«Уже столько обсуждаем, что я тебя накормлю хачапури, что годы прошли. Ты стареешь, а хачапури мы так и не поели. С днем рождения тебя, дорогой! Что такое 26 лет? Только один глаз открыл», — иронично высказалась она.

Примечательно, что не спешит адресовать поздравительные речи бывшему воспитаннику Тимати. На многочисленные вопросы о Егоре в комментариях Юнусов отвечать не торопится. Молчание рэпера беспокоит его аудиторию – с момента последнего появления артиста в Instagram прошло уже двое суток. «Почему так часто пропадаешь?», «Егорку поздравлять планируешь?», «Назови тигренка в честь Крида», — писали фолловеры в комментариях под последним видео.