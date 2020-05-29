Сердечки и розовые надписи: Крид похвастался новым дизайном ногтей

Поклонники молодого исполнителя пытаются понять, что именно происходит с их любимцем.

Егор Крид похвастался новым дизайном ногтей. В середине мая 25-летний исполнитель шокировал свою многочисленную аудиторию фотографией «бабского» маникюра – тогда многие задались вопросом, что именно происходит с их любимчиком. Некоторые отговаривали музыканта и просили отказаться от женских замашек. Позже нечто похожее продемонстрировал аудитории и рэпер Моргенштерн.

Спустя две недели Егор решил обновить дизайн и обратился за услугой к профильным специалистам. Результатом Крид похвастался на личной странице в Instagram. Так, по сравнению с прошлым разом маникюр стал еще более вызывающим: на безымянном пальце левой руки появилось гламурное сердечко, а средний палец декорировали розовой надписью на черном фоне в стиле 2000-х.

В свою очередь, фолловеры уговаривают артиста вернуться к привычному амплуа. «Ну зачем ногти?», «Егор, перестань краситься, нам страшно», «Что с тобой происходит, братан?», «Когда я вижу, как Крид красит ногти, мне становится плохо», «Новый маникюр? Это дно», — пишут они.