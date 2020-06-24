«Заговорил, просто заговорил»: Тина Канделаки рассказала, чем ее привлек молодой муж

Один из топ-менеджером госкорпорации «Ростех» Василий Бровко младше ее на 12 лет.

Телеведущая Тина Канделаки во время беседы с украинским журналистом Дмитрием Гордоном в рамках его шоу объяснила, чем ее привлек супруг Василий Бровко, один из топ-менеджеров госкорпорации «Ростех».

«Я, конечно, больше слушатель, а не зритель. Люблю умных мужиков. Я не очень люблю распространяться о своей личной жизни, поэтому буду краткой. Заговорил. Просто заговорил. Он был такой молодой, талантливый, только что закончивший институт парень. Прямо заговорщик. Я люблю ушами. Обожаю умных мужиков». Тина Канделаки

Как отметила Канделаки, она достаточно независимый человек.

«У меня хватает денег. Могу жить со своими детьми, мамой и без мужчины. Детей я родила. В себе я абсолютно уверена, потому что знаю кто я, знаю, чего хочу и как этого добиться. Мне мужчина нужен, только если он мне интересен. Мне с Васей интересно уже 12 лет. Если интересно, то я падаю, если не интересно, то я быстро встаю», — заявила Канделаки.

Напомним, что Тина Канделаки и Василий Бровко сыграли свадьбу в 2014 году. До этого она была замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным, от которого у нее двое детей — сын Леонтий и дочь Мелания.