«Они меня любят»: Варум в белом одеянии посетила вечеринку Кушанашвили с мужем

Отар Кушанашвили накануне отметил 50-летие, пригласив на довольно уютное торжество отечественных селебрити. На вечеринке засветились музыканты Николай Басков, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Табриз Шахиди. Для знаменитой акулы пера эти люди — близкие друзья.

«Мне очень надо, чтобы Леонид Агутин и Анжелика Варум, как и Коля Басков, знали, что и их я обожаю. С благоговением отношусь к людям с золотыми сердцами и эффективными мозгами. Самый страшный страх — разочаровать таких людей. Они меня любят, и это — самое большое мое достижение!» — написал грузинский журналист в личном блоге.

Чета знаменитых музыкантов отметилась на светском вечере в семейном луке в светлых тонах. Белая блузка оверсайз Анжелики гармонировала с футболкой ее мужа, которую певец сочетал с небесно-голубым пиджаком, создав динамичный городской образ.

Сам именинник, а также его друг Николай Басков предпочли неброские оттенки. Отар примерил черный пиджак с серо-голубой рубахой, а «натуральный блондин» отметился в мышинно-белом комплекте. Галстук певец намеренно приспустил, преобразовав довольно официальный наряд в расслабленный, для дружеской вечеринки. Кушанашвили и вовсе решил не надевать галстук.

«Смотрю и наслаждаюсь. Какая душевная компания! Как все клево, по-кушанашвильски вкусно и неординарно», «Как же Вас любят все, Отар! Вы человек с большим добрым сердцем!», «Красиво празднуете. Любо смотреть», — прокомментировали фолловеры обнародованные в Сети кадры.

Кстати, практически в это же время отметила свое 30-летие и певица Асти. Ее вечеринка имела более масштабный характер и напоминала сказку про Золушку. Во время торжества девушка успела сменить три платья — один шикарнее другого.