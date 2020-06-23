«Просто красотка»: Бородина в мокром купальнике и без макияжа позировала на фоне гор в Сочи

Ксения Бородина выдержала три месяца карантина. Она сидела дома со своей семьей, но иногда все-же выезжала на работу. Даже находясь в четырех стенах телеведущая совершала покупки и держала руку на пульсе, отслеживая последние новости. Девушка не скрывала, что порой на нее накатывала грусть, так как ей пришлось отменить отпуск из-за пандемии коронавируса. Правда, он был бы далеко не первый в этом году.

Режим самоизоляции закончился и многие звезды отправились отдыхать на курорты Краснодарского края. Не выдержала и Ксения, которая раньше говорила, что не поедет на отечественные курорты. Она отправилась с семьей в путешествие на машине. Очень быстро телеведущая оказалась в Сочи. Конечно, она решила попариться в бане, которая известна своим расположением многим туристам. Так как с этой точки открывается роскошный вид на горы. Бородина сделала фото в одной из бочек с водой, представ в мокром бикини и без макияжа.

Девушка успела немного загореть, а купальник позволил сверкнуть грудью. В баню сходили ее дочери Маруся и Теона. Все они примерили одинаковые шапки.

«Нас так напарили. Уже час прошел, как мы вышли из парилки. Я сейчас хоть разговаривать могу, а то даже разговаривать не могла», — призналась Бородина. «Банька! Душа регулярно моря просит, а ноги ее постоянно в баню несут», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как телеведущая выглядит в 37 лет. Она смогла не поправиться за время карантина. «Вы очень красивая», «Просто красотка», «Как вам хорошо», «Богиня», — прокомментировали пост подписчики.