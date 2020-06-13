«Морячок»: Бородина приехала на съемки в футболке в полоску и жакете-кителе

Ксения Бородина приехала на съемки в футболке в морском стиле и жакете-кителе. Недавно в Москве объявили о долгожданном послаблении, связанном с самоизоляцией. Многие тоскующие по работе люди вернулись на свои места и приступили к выполнению непосредственных обязанностей.

Судя по всему, не в большом восторге от карьерных перспектив осталась супруга предпринимателя Курбана Омарова. На личной странице в Instagram Бородина пожаловалась, что посетила уже вторую работу за сутки. На лобном месте в «Доме-2» Ксения появилась в белой футболке в полоску и однотонных светлых штанах. Поверх футболки Бородина надела жакет-китель глубокого синего, как бескрайнее море, цвета с золотыми пуговицами.

больше по теме Яркие красотки: Ксения Бородина оделась в одном стиле с младшей дочкой в особенный день Телеведущая устроила зажигательные танцы на вечеринке в честь своей старшей наследницы Маруси.

«Морячок приехал на работу. Самоизоляции конец полный!», — отрапортовала она.

На текущей неделе телеведущая с размахом отметила день рождения старшей дочери Маруси. Специально для юной гимнастки Бородина пригласила аниматоров, созвала близких друзей наследницы, а заодно организовала надувные аттракционы. Судя по всему, все участники процесса от вечеринки остались в полном восторге.

«Мы очень круто повеселились! Просто огонь! Еще раз с 11-летием, моя любима Маруся», — подытожила Бородина.