Ничего лишнего: 50-летняя Дженнифер Лопес блеснула точеной фигурой в откровенном купальнике

Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников. Она в прошлом году с размахом отметила 50-летие. Однако певица выглядит гораздо моложе своего возраста. А на концерте в Москве она не только смогла собрать полный зал зрителей, но и зажигательно станцевать в капроновых боди, хоть погода в столице и не была жаркой. После этого уже никто не удивлялся тому, что прожив полвека она готовится к свадьбе, которая станет для нее четвертой.

Пока большинство звезд страдают, так как набрали вес на карантине, Лопес не пропустила ни одной тренировки. Она старается держать свое тело в тонусе, поэтому папарацци чаще всего подлавливают артистку у спортзала. А накануне певица доказала, что по прежнему находится в отличной форме. Она опубликовал фото, на котором предстала в белом откровенном купальнике из летней коллекции Guess. Пикантными кадрами артистка поделилась в Instagram.

«Летнее настроение», — лаконично написала она.

Дженнифер не только не поправилась, но кажется, стала выглядеть еще лучше, чем прежде. Купальник позволил ей сверкнуть роскошной грудью, а также показать безупречные бедра. Поклонники осыпали звезду комплиментами. Они не могли поверить, что так можно выглядеть в 50 лет. «Какая фигура, просто богиня!», «Наша Богиня», «Это очень горячо», «Как же ты идеальна», «Восхищаешь», — прокомментировали пост подписчики.

На фото невозможно не заметить кольцо с огромным бриллиантом. Его Дженнифер подарил ее возлюбленный Алекс Родригес. Год назад он попросил ее руки. Пышная свадьба была намечена на это лето, но из-за пандемии торжество было отложено.