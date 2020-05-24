Битва танцоров TikTok: Дженнифер Лопес победила в жарком соревновании

Актриса Дженнифер Лопес не скучает в самоизоляции, а старается держать себя в форме регулярно посещает тренажерный зал и даже занимается танцами. Известный в США телеведущий Джимми Фэллон решил проверить мастерство звезды и вызвал ее на своеобразный поединок.

По заданию требовалось повторить один из многочисленных трендовых танцев из социальной сети TikTok, причем времени на подготовку не было. Нужно признать, что Лопес достойно справилась с задачей, в то время как Фэллон часто ошибался, но тем не менее продолжал борьбу и постоянно шутил.

Видеоролик необычного состязания знаменитостей уже опубликован на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Напомним, ранее на одной из фотографий из официального аккаунта Дженнифер Лопес было обнаружено лицо неизвестного мужчины. Певица пока никак не прокомментировала эту находку своих фанатов.