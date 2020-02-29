Дженнифер Лопес начала подготовку к грандиозной свадьбе с «мужчиной своей мечты»

Певица из-за плотного графика работы откладывала приятные хлопоты, но недавно наконец-то приступила к подготовке к торжеству, которое обещает быть самым впечатляющим в 2020 году.

Дженнифер Лопес долгое время не могла устроить свою личную жизнь. Однако почти три года назад певица стала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом. Сначала они стали вместе посещать светские мероприятиях, а потом познакомились с детьми друг друга. Уже через год после знакомства пара стала планировать будущую свадьбу. Ходили слухи, что влюбленные не могли решить, где устроить торжество в Нью-Йорке или Париж.

В 2019 году Родригес сделал предложение Лопес, но из-за плотного рабочего графика пара никак не могла приступить к подготовке к свадьбе. Последние месяцы 50-летняя артистка давала концерты, снималась в кино, выпускала новые треки и готовилась к выступлению с Шакирой на Super Bowl. Теперь, когда намеченные дела выполнены, Лопес наконец-то решила сосредоточить внимание на свадебном торжестве.

Мировая звезда готова потратить на него более 3 миллионов долларов. Уже отмечается, что свадьба будет одной из самых грандиозных в 2020 году. Певица планирует устроить небывалое шоу со спецэффектами и выступлениями топовых звезд шоу-бизнеса, а также море цветов. Десятиярусный торт, изысканные блюда для гостей, которые приготовят лучшие повара, — это еще не весь перечень того, что будет на свадьбе. К слову, по предварительным данным, Дженнифер позовет около 500 гостей.

«Они делают друг друга невероятно счастливыми. Джей нашла мужчину своей мечты. Алекс не может представить свою жизнь без нее, как и она без него. Они с нетерпением ожидают момента, когда поклянутся друг другу быть вместе до конца», — поделился друг будущих супругов. «Свадьба Джей и Алекса состоится этим летом. Планирование торжества теперь главный приоритет для Дженнифер», — добавил он, пишет издание Daily Mail.

Напомним, что этот брак станет для Лопес не первым. В юности она вышла замуж за официанта Охани Ноа, их брак продлился лишь год, но друг о друге они вспоминали часто, так как потом выясняли отношения в суде. Позже у артистки было много романов. Целых два года певица страдала после разрыва отношений с Беном Аффлеком, но потом встретила Родригеса и ее душевные раны затянулись.