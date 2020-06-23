С хвостиком и в платье: Лера Кудрявцева запечатлела годовалую дочку на отдыхе

Телеведущая приехала в Адлер. Пока она нежилась в ванне с солью, ее наследница играла в детской комнате.

Лера Кудрявцева перед карантином успела провести время в Дубае. А пока большинство людей отсиживались дома на самоизоляции, она продолжала работать, снимаясь в тв-передачах. Не удивительно, что при первой возможности телеведущая уехала из Москвы. Она решила не ждать пока откроют границы другие страны и выбрала для релакса Адлер. В отпуск блондинка отправилась с дочкой Марией, но без мужа Игоря Макарова.

Судя по всему, скучно Лере не будет. Вскоре в ее отель также поселилась Анфиса Чехова с сыном Соломоном. Девушки в первый же вечер вместе поужинали. Но потом их пути разошлись. Телеведущая провела день с сыном на пляже, а Кудрявцева предпочла оздоровиться. Она отправилась дышать кислородом и принимать соленые ванны. В это время ее годовалая дочка резвилась в игровой комнате.

«Лежала в йодобромной ванне, сделала гидромассаж. Успокоилась немного», — призналась Кудрявцева.

А позже она запечатлела свою наследницу, которая скакала на игрушечной лошадке. Девочку она нарядила в кружевное платье с салатовыми вставками. Волосы крохи так отрасли, что мама ей собирает локоны в хвостик. Маша вела себя спокойно. Она улыбалась, когда слышала смех других детей.

Поклонники восхитились голубоглазой крохой. Многие считают, что девочка растет красавицей, как ее мама. А в завершении вечера Кудрявцева пошла позагорать у бассейна. Правда поклонники вновь не давали ей спокойно отдохнуть, обращаясь к ней за автографом.