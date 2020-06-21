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Звездный гость

«Ой-ей! Мы в Адлере»: Кудрявцева запечатлела дочку Машу в джинсовке и кроссовках на липучке

Вместе со звездной мамой наследница хоккеиста Игоря Макарова отдыхает в санатории на море.

«Ой-ей! Мы в Адлере»: Кудрявцева запечатлела дочку Машу в джинсовке и кроссовках на липучке
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

49-летняя Лера Кудрявцева после «карантинных» каникул увезла дочку Машу в Адлер. Вместе со звездной мамой наследница хоккеиста Игоря Макарова поселилась в санатории «Южное взморье». Говоря о своем путешествии, ведущая программы «Секрет на миллион» вспомнила, как в детстве отдыха на море. Тогда в советские годы, как говорит артистка, ее родителям выдавали путевки. И вот, спустя много лет, Кудрявцева снова прилетела в Адлер. Но теперь уже со своим ребенком. По словам возлюбленной хоккеиста, спустя годы, в этом санатории все изменилось, да и само здание выглядит по-другому. Появились новые постройки, роскошные номера.

«Ой-ей! Мы в Адлере. Невероятно интересно окунуться в свое детство», — отметила Лера.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой - Маша
Лера Кудрявцева на прогулке по Адлеру запечатлела дочку Машу в цветных легинсах с рисунком и джинсовой куртке (Фото: Instagram.com/leratv)

На личной страничке в Instagram Кудрявцева поделилась свежими отпускными кадрами, запечатлев дочку на прогулке. Напомним, что в августе малышке исполнится два годика. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова запечатлела Машу в принтованных легинсах, джинсовой куртке и кроссовках на липучке. Белокурые локоны дочки Лера украсила заколкой. В интервью Тине Канделаки светская львица призналась, что ее возлюбленный всегда мечтал обзавестись наследницей. Именно дочкой, а не сыном — подобное, естественно, удивило Кудрявцеву. Ведь зачастую мужчины мечтают, именно о продолжении рода — сынишке, с которым в будущем можно будет разделить свое хобби.

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