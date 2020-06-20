Две красотки в костюмах: Лера Кудрявцева улетела с годовалой дочкой из Москвы

Лера Кудрявцева не скрывает, что счастлива с молодым мужем Игорем Макаровым. Больше двух месяцев они коротали дни на карантине в своем загородном доме. Телеведущая успевала не только ездить на работу, но также заниматься домашними делами и играть с годовалой дочкой Марией. Девочка с каждым днем становится все более самостоятельной. Она смотрит мультики с папой и поливает цветы с мамой.

Но похоже, что теперь Лера отправилась в отпуск. В прошлом году свой день рождения блондинка отметила в Майами, а в этом году ей пришлось праздновать 49-летие дома в самоизоляции. Но при первой возможности она уехала из Москвы. 20 июня Кудрявцева опубликовала видео, которое сняла в салоне самолета. Она запечатлела себя в спортивном костюме насыщенного салатового цвета. Маша сидела на ее коленках и демонстрировала шпагат в белом костюме с принтом в виде бабочек.

Куда направила блондинка, пока неизвестно. Однако поклонников восхитило то, как спокойно в шумном месте вела себя ее дочка. многие считают, что девочка растет копией мамы, а также настоящей модницей. В последние дни ребенок постоянно представал дома в ярких сарафанах. К слову, Лера улетела из международного аэропорта Шереметьево, поэтому не исключено, что отправилась за границу. Также пока остается тайной, поехал ли с ней муж, или она отправилась в путешествие одна с ребенком.