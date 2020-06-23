Мама-красотка: Лопырева в лимонном бикини порезвилась с годовалым сыном в бассейне

Виктория Лопырева в прошлом году после длительного путешествия вернулась в Москву. Тогда она решила познакомить своего сына марка Лео с родственниками, а также оформить отношения с возлюбленным Игорем Булатовым. Но уже в начале этого года модель уехала в Дубай. Сначала она занималась там организацией фестиваля «Матрешка», но в итоге задержалась в жаркой стране. Девушка переждала там пандемию коронавируса и теперь наслаждается отдыхом.

Лопырева не скрывала, что было тяжело сидеть в апартаментах, но пляжи и рестораны были закрыты, поэтому на улицу выходить не было смысла. Но вот уже два месяца модель наслаждается полноценным отдыхом. Она успела загореть, при этом чаще купается в бассейне, чем в океане. А вечером гуляет с годовалым сыном. Обычно Виктория не часто публикует семейные кадры, но накануне девушка сделала исключение.

Звезда показала, как проводит время с наследником. На кадрах блондинка в лимонном бикини купается в бассейне, а потом к ней прибегает сын, который решает последовать примеру мамы. Мальчик учится разговаривать, поэтому общался с мамой. Виктория придерживала ребенка, не давая ему сразу погрузиться в воду. В итоге им удалось вместе порезвиться. За происходящим наблюдал Булатов. Он и запечатлел семейную идиллию на камеру.

Поклонники восхитились молодой мамой. Одни оценили фигуру 36-летней модели, а другие отметили, что она очень заботливая мама. А вот ее сын им показался копией своего отца.