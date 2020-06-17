«Мой лучший учитель на свете»: Лопырева поделилась кадром с сыном на игрушечной лошадке

Модель в полном восторге от своего наследника.

Модель Виктория Лопырева в Instagram поделилась записью со своим годовалым сыном Марком-Лионелем. Мальчик, надо отметить, растет не по дням, а по часам. Скоро ему будет уже полтора годика. На кадрах он изображен на игрушечной лошадке.

«Мой лучший учитель на свете», — подписала посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России запись.

Отметим, что отцом юного Марка-Лионеля является бизнесмен Игорь Булатов. Ранее он был женат на Тате Карапетян, дочери строительного магната Самвела Карапетяна. Как известно, ради Виктории Лопыревой он ушел из семьи. Рожала ребенка звезда в одной из престижных клиник Майами.

Добавим, что до отношений с Игорем Булатовым у Виктории Лопыревой был бурный роман с футболистом Федором Смоловым. Сейчас он выступает за испанскую «Сельту». Позже Лопырева рассказывала, что спортсмен оказался несерьезным молодым человеком. Семью создавать с моделью он не спешил. Как говорила Лопырева, на уме у Смолова были одни машины.