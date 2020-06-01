Моменты счастья: Виктория Лопырева запечатлела Булатова с подросшим сыном на пляже

Виктория Лопырева последние четыре месяца провела с семьей в Дубае. Девушка отправилась туда по работе, но в итоге задержалась. Два месяца модель с семьей провела на карантине. Она не покидала свои апартаменты. Блондинка освежила свои кулинарные навыки, сама стала учить сына Марка Лео и даже успевала заниматься спортом. Но в мае карантин был снят и влюбленные стали каждый день гулять на побережье.

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Мужем Виктории является Игорь Булатов. Девушка расписалась с бизнесменом уже после рождения ребенка. Своего избранника она первое время скрывала, но теперь девушка демонстрирует идиллию с Булатовым. Очередной день в жаркой стране они провели на пляже.

Лопырева на днях позировала у океана в шортах и топе. Теперь она запечатлела, как муж играет с подросшим сыном. Марк Лео был облачен в льняную рубашку с капюшоном. Он показывал папе упаковки с сахаром. Игорь в свою очередь собирал сахар в емкость. Позже пара отправилась домой. Виктория держала наследника на руках. Она заметно загорела, а белый купальник подчеркнул ее бронзовую кожу.

Некоторые поклонники восхитились супругами. Многие уверены, что Лопырева наконец-то обрела свое счастье. Напомним, что в свое время у модели сорвалась свадьба с Николаем Басковым. Ее роман с футболистом Федором Смоловым тоже не дошел до официального брака.