«Начались споры и недовольства»: Асмус могла разругаться с Гариком из-за ремонта в их особняке

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, накануне стало известно о том, что Кристина Асмус разводится с мужем. Девушка не стала называть причины, побудившие их разорвать отношения. Со слов актрисы из фильма Клима Шипенко «Текст» известно, что никакие третьи лица в этом не виноваты. Таким образом экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова косвенно подтвердила, что причиной их расставания стали отнюдь не измены и романы на стороне.

Ранее в интервью нашему порталу близкий друг пары Тимур Батрутдинов и вовсе заявил, что считает шоумена идеальным семьянином. Юмориста мало интересовали звездные тусовки, вечеринки, на красивых женщин он не засматривался и всегда восхищался только своей супругой. Но даже этот факт не повлиял на исход событий. Гарик и Кристина все-таки разводятся. Актриса настаивает, что это их обоюдное решение.

В беседе с «Комсомольской правдой» коллега резидента Comedy Club поделился возможной версией, назвав причину, которая могла подпортить отношения Гарика с его второй половинкой. Так, источник из окружения пары подметил, что камнем преткновения мог стать затянувшийся ремонт. Приятель шоумена не исключает, что Гарик и Кристина разругались из-за обычной бытовой ситуации.