«Это болезненный процесс»: Виторган «лайкнул» пост Асмус о разводе с Харламовым

Бывший муж Ксении Собчак не оставил без внимания слова актрисы из фильма Клима Шипенко «Текст».

Максим Виторган «лайкнул» пост Кристины Асмус о разводе с Гариком Харламовым. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, партнерша Ивана Янковского по фильму «Текст» сообщила о намерении официально расторгнуть брак с резидентом Comedy Club.

Как говорит знаменитость, в этом не виноваты какие-то сторонние третьи лица или история с самоизоляцией и пандемией. Такое решение они приняли обоюдно, и созрело оно еще год назад. Примечательно, что известие о разводе Асмус и Харламова не смог оставить без внимания и экс-супруг Ксении Собчак.

Сын Эммануила Гедеоновича сам пережил непростые времена на фоне разлада с телеведущей. В прессе активно муссировались слухи о новом романе Ксении Анатольевны. А вскоре знаменитость спешно вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Светская львица с той же теплотой относится к Максиму и не запрещает ему наведываться в гости к младшему сыну Платону.

Сам Виторган также сумел наладить личную жизнь. Он строит отношения с 28-летней Нино Нинидзе. Однако со своей возлюбленной актер живет отдельно. Пара не спешит объединять быт.

«В любом случае это болезненный процесс», — отметила Асмус, говоря о своем разводе с мужем.

Как рассказал коллега Харламова «Комсомольской правде», Кристина будет жить в загородном особняке вместе с шестилетней дочкой Анастасией, а Гарик предпочел остаться в столичной квартире. Вот только ситуация с алиментами пока не ясна.