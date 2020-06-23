«До 24 км проезжал на велосипеде»: Меладзе в самоизоляции осуществил свою давнюю мечту

Артисту крупно повезло: у него была возможность во время особого режима полноценно гулять.

Валерий Меладзе признался на «Вечернем Урганте» (Первый канал), что во время самоизоляции осуществил свою давнюю мечту: он наконец-то занялся спортом.

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Во время особого режима музыкант жил за городом, поэтому имел возможность выбираться во двор и даже за его пределы, поскольку людей рядом не наблюдалось. Больше всего ему нравилось ездить на велосипеде и много ходить пешком.

«До 24 километров проезжал на велосипеде за день. И в один день даже прошел 24 километра, в три захода», — поведал он.

Иван Ургант не удержался от шутки.

«Такие вещи, как открытие граней собственного таланта, например, изучение иностранных языков, макраме, вязание, поделки из бересты, выдувание стеклянных колб…. Что было в твоей жизни?» — спросил он у артиста. На что тот очень остроумно ответил: «Практически все я это пробовал (тут Валерий выдержал паузу и зрительный зал взорвался от хохота. — Прим. авт.), но в другие периоды жизни».

Тем не менее изучение новых языков все-таки присутствовало в его жизни. Меладзе решил, что из уст грузинского певца будут красиво звучать итальянские песни и занялся изучением языка Цицерона, Микеланджело и Боттичелли.

Отметим, что заслуженный артист России посещал Останкино в преддверии своего юбилея. 23 июня ему исполнилось 55 лет.