«Слов нет»: 41-летняя Альбина Джанабаева запечатлела себя без макияжа и укладки

Альбина Джанабаева провела больше двух месяцев дома со своим мужем Валерием Меладзе. Для пары это стало возможность побыть вместе, так как обычно они погружены в работу и постоянно гастролируют. На карантине супруги даже дали онлайн-концерт, спев дуэтом. Поклонники были в восторге, так как увидели пару без прикрас. Также певица рассказывала о своем сыне Косте. Юношу они не показывают поклонникам, но артистка уже мечтает стать идеальной свекровью для его будущей невесты.

В самоизоляции Альбина занималась живописью и не забывала следить за собой. А 3 июня она впервые за долгое время покинула таунхаус, чтобы решить дела. На новом видео девушка себя запечатлела в машине без макияжа и укладки. Артистка предстала в толстовке кирпичного цвета. Она показала свое лицо вблизи и капающий за окошком автомобиля дождь. Джанабаева в 41 год смогла похвастаться безупречной кожей и моложавым видом.

«Дождливые денечки у нас…. Привет, как вы? Выехала вот по делам, а настроение совсем не деловое, неделя дождей, закутаться и уснуть, не теряйте, обнимаю….» — написала она.

Поклонники успели соскучиться по звезде. Многие восхитились ее внешним видом. По мнению некоторых фанатов, отдых пошел певице только на пользу. «Альбина, ты прелесть», «Ты такая хорошенькая», «Слов нет», «Привет, красота!», «Как вы прекрасно выглядите», «Кому-то карантин пошел на пользу», «Меладзе повезло с женой», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве продлен до 14 мая. Однако открылись некоторые непродовольственные магазины, а также жителям столицы разрешено гулять по расписанию.