«Совсем не по-восточному»: звезда сериала «Султан моего сердца» блеснула фигурой в мини-бикини

Али Эрсан Дуру вслед за Халитом Эргенчем и Бураком Озчивитом снискал любовь и признание верных почитателей. После съемок в русско-турецком сериале «Султан моего сердца» партнер Александры Никифоровой побывал в Москве. Ведь в России у него целая армия поклонниц, которые с нетерпением ожидают возобновления съемок проекта и выхода второго сезона полюбившейся им многосерийной картины.
Сам Али признался, что он бы с удовольствием снялся в продолжении сериала, однако пока актер не форсирует события. В одном из интервью Эрсан Дуру отметил, что не исключает вероятность того, что закрутил бы роман с русской девушкой. А его партнерша по сериала «Султан моего сердца» уточнила, что поклонницы Али не перестают донимать ее вопросом: возникла ли между ними ответная симпатия? К актеру Никифорова относится скорее как к другу. Так, девушка призналась, что ей было сложно отыгрывать сцены с поцелуями.
На личной страничке в Instagram Александра поделилась пляжным снимком, на котором она была запечатлена со своей дочерью Анной. С отцом малышки актриса живет отдельно.
По словам Никифоровой, ей бы хотелось встретить достойного мужчину, которому она смогла бы довериться. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в мини-бикини без бретелек, похваставшись красивой линией декольте и роскошной фигурой.
«Султан бы не устоял!», «Совсем не по-восточному», «Помню ее по сериалу «Султан моего сердца», вы просто покорили нас своей нежностью и искренностью!», «Словно гурия», «Красивая женственная фигура, плавные линии и соблазнительные изгибы! Как уже наскучили эти инста-стройняшки», «Выглядите просто на миллион! Эффектная барышня», «Самая красивая и нежная», — такие комментарии появились под снимком актрисы.