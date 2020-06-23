«Совсем не по-восточному»: звезда сериала «Султан моего сердца» блеснула фигурой в мини-бикини

Али Эрсан Дуру вслед за Халитом Эргенчем и Бураком Озчивитом снискал любовь и признание верных почитателей. После съемок в русско-турецком сериале «Султан моего сердца» партнер Александры Никифоровой побывал в Москве. Ведь в России у него целая армия поклонниц, которые с нетерпением ожидают возобновления съемок проекта и выхода второго сезона полюбившейся им многосерийной картины.

Сам Али признался, что он бы с удовольствием снялся в продолжении сериала, однако пока актер не форсирует события. В одном из интервью Эрсан Дуру отметил, что не исключает вероятность того, что закрутил бы роман с русской девушкой. А его партнерша по сериала «Султан моего сердца» уточнила, что поклонницы Али не перестают донимать ее вопросом: возникла ли между ними ответная симпатия? К актеру Никифорова относится скорее как к другу. Так, девушка призналась, что ей было сложно отыгрывать сцены с поцелуями.

На личной страничке в Instagram Александра поделилась пляжным снимком, на котором она была запечатлена со своей дочерью Анной. С отцом малышки актриса живет отдельно.

По словам Никифоровой, ей бы хотелось встретить достойного мужчину, которому она смогла бы довериться. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в мини-бикини без бретелек, похваставшись красивой линией декольте и роскошной фигурой.