Сериал «Невеста комдива»: вместо султана Никифорова обольщает «генерала» Аверина

На канале «Россия 1» в этот понедельник, 9 марта, состоится премьера нового сериала «Невеста комдива». Забавная романтическая кинолента приятно удивит многих зрителей, и, в особенности, поклонников Максима Аверина и Александры Никифоровой, сыгравших в ней главные роли.

Их герои — простые советские граждане из 70-х. Как отметил режиссер Александр Баранов, это было очень светлое время, когда люди были чище, добродушнее и наивнее. Возможно, именно этим сериал и завоюет сердца зрителей, а у кого-то вызовет щемящее чувство ностальгии.

Подробнее о «Невесте комдива», ее героях и съемках читайте в материале портала Teleprogramma.pro.

Невеста по ошибке

Героиня сериала Катя Петрова приезжает в военный гарнизон Солнечный. Приезжает к жениху, с которым долгое время обменивалась письмами, но в реальной жизни не встречалась.

Мужчина представлялся ей командиром дивизии, однако выяснилось, что он врал — на самом деле дивизией командует генерал Кузин и он никогда не слышал о Кате.

Вскоре в местной газете появляется совместное фото девушки и Кузина, с подписью, гласящей, что к комдиву приехала его невеста.

Эта новость глубоко шокирует его маму Людмилу Васильевну — пенсионерка считает, что сын не может найти вторую половину без ее помощи, а потому пытается предложить ему более «подходящий» вариант.

Кузин, чтобы спастись от материнской заботы, объявляет Екатерину своей невестой. К сожалению, эта шутка может разрушить жизнь обоих, ведь они не любят друг друга.

При этом Катя испытывает симпатию к капитану Бочкину, а о генерале давно вздыхает начальница столовой Марина. И кто знает, как удастся героям распутать этот любовный клубок и воссоединиться с теми, кто действительно может сделать их счастливыми.

Вместо султана — генерал

Максима Аверина было решено взять на роль Кузина сразу же — очень уж подходящий у него типаж. А вот Александре Никифоровой, которую многие полюбили благодаря турецко-российскому сериалу «Султан моего сердца», ради роли Кати пришлось постараться.

Александра проходила пробы одной из первых и очень понравилась режиссеру. Отметив ее в своем блокноте, он продолжил поиск и забыл о понравившейся кандидатуре.

Лишь некоторое время спустя, увидев Никифорову по телевизору, он понял, что Катю должна сыграть именно она.

Роль мамы генерала в «Невесте комдива» досталась Нине Усатовой («Окно в Париж», «Роковые яйца», «Мусульманин»), капитана Бочкина сыграл Евгений Морозов («Лондонград. Знай наших»), Яна Крайнова («Невесте комдива») исполнила роль Ларисы — девушки, «положившей глаз» на Бочкина.

И, конечно, нельзя не отметить Анну Якунину — исполнительницу роли прапорщика Марины Сиротко. Анна и Максим Аверин вместе снимались в «Склифосовском», а теперь встретились на съемочной площадке вновь.

Кроме вышеперечисленных актеров в проекте приняли участие Олег Масленников-Войтов («Маргоша»), Виолетта Давыдовская («Склифосовском»), Алексей Коряков («Маршруты любви»), Бибигуль Суюншалина («Выжить После», «Громовы»), Михаил Богдасаров («Жизнь и приключения Мишки Япончика») и другие.

Приметы времени из 70-х

Чтобы перенести зрителя на 50 лет назад, создатели фильма собрали все необходимые атрибуты того времени. Там есть и старые автомобили, и форма военных, и яркие женские платья с приталенными силуэтами, и, конечно, обувь.

Художнику по костюмам удалось найти старые ткани и пошить из них наряды, максимально похожие на то, что жители Советского Союза носили в 1970-е годы.

По словам художника по костюмам Изольды Порхуновой, в то время популярными были самые разные направления, в том числе хиппи, бохо, этно, диско, панк.

«Мужская мода 70-х не боялась обтягивающей одежды, ярких цветов и веселых принтов. И главный атрибут женской моды обувь на платформе и каблуках перекочевала в мужской стиль. Это выглядело на мужчинах экстравагантно, но с учетом остальных деталей туалета весьма органично вписывалось в образ. Особенно хорошо такая обувь сочеталась с брюками-клёш, которые покорили и мужчин, и женщин, причём сильный пол носил не только тёмные, но и яркие цвета», — отмечает художник, слова которой приводит пресс-служба телеканала «Россия 1.

Некоторым актерам воплощать роли в этом фильме помогал уже имеющийся жизненный опыт. Например, Максим Аверин не раз бывал в настоящих воинских частях и наблюдал за тем, как ведут себя настоящие летчики, люди, несущие свою трудную и героическую службу.

У Александры Никифоровой тоже все совпало — отец актрисы тридцать лет служил в главном узле связи Черноморского флота, и ее героиня в сериале стала как раз телефонисткой на коммутаторе.

В целом у всех героев сериала остались об этой картине самые теплые воспоминания.

«Самый незабываемый проект, который принёс много-много счастья», — вспоминает сейчас актриса Александра Каштанова, сыгравшая роль дочери Кузина.

Премьера сериала «Невеста комдива» на телеканале «Россия 1» состоится в 21:00 мск 9 марта. А вы уже ждете ее?