«Крис, просто бестия какая-то»: Асмус сверкнула восхитительной фигурой в откровенном боди на шнуровке

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» позировала в спальне своего гостевого номера во время отдыха на Мальдивах.

На фан-страничке Кристины Асмус появилось ее архивное летнее фото, которое сама актриса уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в откровенном боди на шнуровке, блеснув идеальной фигурой. Этот снимок был сделан в спальне гостевого номера артистки во время ее отдыха на Мальдивах.

Экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова давно отдает предпочтение именно этому курорту. Поклонники актрисы из фильма Клима Шипенко «Текст» не оставили без внимания провокационный снимок Асмус. Супруга юмориста похвасталась восхитительными формами и точеной талией. Фоловеры знаменитости убедились, что у Кристины нет ни грамма целлюлита и лишнего веса.

«Красивая и изящная. Ни капли вульгарности, такая невинная девушка. Как в первую брачную ночь», «Крис, просто бестия какая-то», «Утонченная красавица, в кино совершенно другая», «Кристина, какая вы нежная и чувственная», «Такая стройная, словно тростинка», «Какая вы аппетитная», «Самая лучшая актриса, как всегда на высоте», «Ах, эти ваши алые губы!! Так соблазнительно», «Восхитительная чаровница», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Ранее стало известно о том, что Кристина Асмус планирует официально оформить развод с Гариком Харламовым. У супругов есть общая шестилетняя дочка Анастасия. Актриса вместе с наследницей будет жить в загородном доме, а шоумен останется в московской квартире.