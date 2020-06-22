«Довела мужика»: Асмус показала резко «постаревшего» Харламова с сединой и усами

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» поиронизировала над тем, что восемь лет брака прибавили Гарику морщин и седых волос.

Кристина Асмус не уступает своему мужу там, где речь заходит о самоиронии и юморе. Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» пошутила над тем, что восемь лет брака добавили резиденту Comedy Club Гарику Харламову седых волос и морщин. Так, знаменитость с помощью специального приложения на смартфоне «состарила» фото своего супруга, показав, как он будет выглядеть спустя много лет. На снимке с женой юморист предстал резко «постаревшим» с седыми волосами, морщинистым лицом, в очках и с усами.

«8 лет в браке. Довела мужика! Простите, не удержалась», — отметила актриса.

Однако позже Кристина призналась, что обратилась к верным почитателям отнюдь не для того, чтобы обменяться взаимными шутками относительно возраста. Как выяснилось, Асмус хотела поделиться более важным сообщением. Актриса подтвердила информацию о том, что она разводится с мужем.

К этому решению, как говорит Кристина, они пришли вместе. Все было заранее обговорено. Так как этот вопрос возник еще в прошлом году. Экс-возлюбленная Гарика Харламова не намерена искать виноватых и раздувать сенсацию, наоборот, знаменитость попросила журналистов проявить такт. Кристина искренне надеется, что пресса не будет досаждать ей вопросами о бракоразводном процессе, который уже идет полным ходом.