«Кристиночка, до слез!»: Дибцева из «Холопа» эмоционально отреагировала на развод Асмус

Гарик Харламов подтвердил, что они с Кристиной действительно больше не пара.

Ольга Дибцева вместе с Иваном Охлобыстиным, Марией Мироновой, Кириллом Нагиевым и Милошем Биковичем снялась в комедийной ленте Клима Шипенко «Холоп». По словам актрисы, после этой роли она стала получать много предложений от режиссеров и продюсеров, а ее кинокарьера пошла в гору. Ко всему прочему, знаменитость познакомилась со многими именитыми артистками. Так, к примеру, Дибцева поддерживает связь и с Кристиной Асмус, которой тоже довелось работать с Климом Шипенко.

Вместе с Иваном Янковским экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова снималась в фильме «Текст». В одном из интервью Асмус призналась, что если раньше она бралась практически за каждую роль, то сейчас помимо съемок у нее есть и другие ориентиры — семья и близкие.

Но при этом Кристина сообщила о разводе с Гариком Харламовым. С мужем она прожила восемь лет. И за это время у них появилась общая дочка Анастасия. В январе девочке исполнилось шесть лет. По словам Гарри, в их с Асмус разводе не виноваты какие-то третьи лица. Сама же актриса уточнила, что это решение нельзя назвать спонтанным. Так как этот вопрос назрел еще год назад, до пандемии и других событий.

Примечательно, что Дибцева эмоционально отреагировала на известие о разводе Асмус. Знаменитость поддержала свою звездную коллегу, отметив, что Кристина еще будет счастлива. Ко всему прочему, Ольга уверена, что актриса сохранит близкие отношения с Гариком. Ведь их соединяет маленькая дочь, а от этого нельзя так просто отмахнуться.