Папино чудо: Гела Месхи побывал в гостях у Климовой, навестив четырехлетнюю Беллу

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» в одном из интервью призналась, почему она разошлась с третьим супругом.

42-летняя Екатерина Климова не скрывает: все ее бывшие мужья вхожи в их семейный дом. Так, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не препятствует экс-возлюбленным навещать детей. Знаменитость трижды была замужем, и от каждого своего мужчины она рожала отпрысков. Отметим, что ювелиру Илье Хорошилову она успела подарить первенца — дочку Елизавету. В браке с Игорем Петренко на свет появились сыновья: Матвей и Корней. В союзе с Гелой Месхи родилась младшая наследника актрисы — дочка Белла.

Климова уточнила, что иногда в их загородном доме под одной крышей собираются все «воскресные» отцы. По словам актрисы, ее экс-мужья могут видеться с наследниками в любое удобное для них время и на любой территории. Иногда Петренко забирает мальчишек к себе в гости. Матвей и Корней неплохо поладили со своей мачехой Кристиной Бродской и маленькими сестренками: Софией-Каролиной, Марией и Евой.

На личной страничке в Instagram актриса поздравила бывшего возлюбленного с Днем отца. Так, Гела Месхи нашел время в своем плотном графике для того, чтобы побывать в гостях у Климовой и навестить их общую дочку. В микроблоге актриса поделилась свежими кадрами, запечатлев Беллу в компании с папой.

В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Екатерина Климова объяснила, почему она рассталась с Гелой Месхи. По словам актрисы, это произошло из-за того, что она не могла, как жена декабриста, всюду следовать за своим супругом. Ко всему прочему, артистка понимала, что ее избранник нуждался в самореализации, ему было необходимо построить карьеру. По этой причине Климова решила отпустить возлюбленного.