Летние архивы: Климова подчеркнула длину ног модными «рваными» мини-шортами

К своим 42 годам Екатерина Климова не только построила карьеру на ТВ и в театре, она также родила четверых детей, став многодетной мамой. В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» актриса дала понять, что она не планировала обзаводиться таким количеством наследников. Экс-возлюбленная Гелы Месхи настаивает на том, что все получилось само собой. Старшую дочку Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова она родила в возрасте 24 лет. Вскоре Екатерина приняла решение развестись с мужем. Это произошло из-за ее романа с Игорем Петренко. К слову, от него артистка родила сыновей: Матвея, ему тринадцать лет и Корнея, ему одиннадцать.

Но и эти отношения нельзя назвать продолжительными. На съемках ленты «Волчье солнце» Климова познакомилась с Гелой Месхи, который в последствии стал ее третьим мужем. Ему артистка подарила дочку Беллу. Но даже появление общего ребенка не помогло им сохранить союз.

В одном из своих интервью Екатерина уточнила, что она всегда старается ездить в отпуска с детьми. Таким образом, они могут провести время все вместе. Из-за плотного съемочного и гастрольного графика Климова не так часто бывает дома. По словам актрисы, ее Белла с нетерпением ждала, когда мама возьмет ее с собой в путешествие. Ведь раньше знаменитость на время каникул со старшими наследниками, оставляла младшую дочь дома с бабушкой и няней.

К слову, на одной из фан-страничек Климовой появилось ее архивное пляжное фото, которое сама актриса уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры бывшая супруга Гелы Месхи предстала в трендовых «рваных» мини-шортах. О моде на этот предмет гардероба в интервью Teleprogramma.pro напоминала имидж-стилист Ольга Трофимова. Своим летним нарядом артистка подчеркнула длину ног, сделав акцент на силуэт.