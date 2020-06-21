«Наш богатырь»: Порошина впервые показала полуторагодовалого сына в его колыбели

Еще до рождения Андрюши актриса успела разойтись со своим мужем Ильей Древновым. Как выяснилось, отцом мальчика стал совершенно другой мужчина, но его имя Мария держит в секрете.

46-летняя Мария Порошина стала мамой пятерых детей. От Гоши Куценко она родила своего первенца — дочку Полину. Ей уже исполнилось 24 года. В браке с Ильей Древновым знаменитость обзавелась еще тремя наследницами: Серафимой, Аграфеной и Глафирой. Со своим супругом артистка развелась до того, как на свет появился ее младший отпрыск — долгожданный сын Андрюша. Позже выяснилось, что отцом малыша стал вовсе не Древнов. Однако распространяться на эту тему Мария не стала.

В своем микроблоге Порошина поделилась свежими кадрами, впервые показав полуторагодовалого сынишку. Малыш был запечатлел на фото со спины в колыбельке. Наследник Марии родился темноволосым. Однако похож ли малыш на свою именитую маму сказать сложно, так как артистка до сих пор скрывает личико крохи.

«Для детей всегда хочется выбирать все самое красивое, качественное и удобное! И поэтому новую кроватку для Андрюши мы подбирали очень тщательно! Старую наш богатырь сломал», — отметила Порошина.

В одном из недавних интервью Мария Порошина уточнила, что все ее дочки, как и она сама, очень эмоциональные и импульсивные. А вот маленький Андрюша растет очень спокойным — он созерцатель по своему характеру. Но если кроха чем-то недоволен, то, конечно же, даст об этом знать. По словам актрисы, сейчас ей важно поставить детей на ноги. Дать им хорошее образование, помочь устроиться в этой жизни. При этом экс-супруга Ильи Древнова не забывает и о своей актерской карьере. Мария не только снимается в кино, но и много гастролирует с театральной труппой.