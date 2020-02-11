«На меня их развод не повлиял»: дочь Куценко и Порошиной рассказала об отношениях родителей

Дочь актеров Гоши Куценко и Марии Порошиной, Полина, заявила, что старается в этой жизни абстрагироваться от всего плохого, что ее окружает. Как заверила девушка, которая, кстати, пошла по стопам родителей и стала актрисой, развод много лет назад своих звездных родителей она не связывает с негативом.

«На меня их развод не повлиял. Я была очень маленькой, и ни мама, ни папа не пропали из моей жизни. Всегда были рядом. Мне кажется, что жизнь расставит все по своим местам. После расставания нужно время, да и для создания крепкого союза, оно тоже необходимо». Полина Куценко

Отметим, что у самой Полины Куценко в жизни есть любимый человек. Ее избранника зовут Ян Яновский. Вместе они уже полтора года и безумно счастливы. Правда, отправляться под венец девушка совсем не торопится. По словам Полины Куценко, родители не настаивают на том, чтобы она как можно скорее вышла замуж. Они понимают, что молодым людям для начала надо встать на ноги.

Как сказала Полина Куценко, свою будущую свадьбу она хочет запомнить на всю жизнь. Но при этом звать кучу гостей и устраивать пир на весь мир девушка точно не будет. Просто она хочет через года вспоминать торжество и с восхищением рассказывать о нем своим детям, сообщает портал ru.hellomagazine.com.

Добавим, что мать Полины Куценко, Мария Порошина, чуть больше года назад родила своего пятого ребенка. Известная актриса до сих пор никому не сказала, кто же все-таки является отцом ее мальчика. Одно время поговаривали, что это некий испанский бизнесмен. Но на данный момент эта информация не нашла подтверждения. Звезда тщательно скрывает свою личную жизнь.