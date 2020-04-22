«Слезы льются до сих пор»: Куценко помог 46-летней Порошиной принять смерть мамы

Актриса дала понять, что очень признательно за это бывшему возлюбленному.

В отношениях с Гошей Куценко актриса театра и кино родила своего первенца — дочку Полину. Наследнице Марии Порошиной в феврале исполнилось двадцать четыре года. Примечательно, что артистка до сих пор поддерживает дружеские отношения с отцом своей старшей дочери. В недавнем интервью Мария призналась, что именно Куценко помог ей принять смерть самого близкого человека. Мама актрисы Наталья Петровна скончалась в 2019 году.

По словам знаменитости, только благодаря детям и бывшему избраннику она не впала в депрессию. Артистка уточнила, что ее мама очень гордилась и любила своих внуков. Между ними была какая-то необъяснимая неразрывная связь.

Порошина уточнила, что Наталья Петровна всегда была очень жизнелюбивой. Мария заверила, что с трудом могла отвлечься от скорбных мыслей после скоропостижной смерти мамы. Но справиться со слезами у нее все равно не получалось.

«Слезы лились ручьем и льются до сих пор», — приводит «Антенна-телесемь» слова Марии Порошиной.

Актриса очень благодарна отцу своей старшей дочери Полине. Ведь именно Гоша Куценко поддержал ее в трудную минуту, сказав: «Ты почувствуешь, что мама будет тебе помогать». Порошина призналась, что это действительно так. Она ощущает эту связь.

Помимо дочери Полины у актрисы есть наследницы от экс-супруга Ильи Древнова: четырнадцатилетняя Серафима, десятилетняя Аграфена и четырехлетняя Глафира. Кроме того, Порошина воспитывает годовалого сына Андрея.