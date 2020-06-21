«С – свежесть»: Галкин продемонстрировал дождливое утро в своем поместье возле замка

Максим Галкин порадовал своих поклонников свежими кадрами из своей жизни в деревне Грязь. Здесь у юмориста и Аллы Пугачевой есть обширное имение и замок.

Любопытно, что к уходу за своим садом лично прикладывает руку как ведущий шоу «Лучше всех!», так и Примадонна. Комик сам высадил несколько деревьев и кустов. Кроме того, постоянно ухаживает за ними, удаляя засохшие ветви, вырывая сорняк поблизости и борясь с паразитами.

Не осталась в стороне и Алла Борисовна, несколько лет назад она привезла с Истры саженец спиреи и укоренила его возле замка. Кроме того, она стала инициатором сооружения теплицы и теперь с удовольствием потчуется вместе с мужем плодами своего труда – редиской, салатом и кабачками.

Пугачева и Галкин обожают свой сад и это видно даже по постам Максима в Instagram. Артист практически каждый день показывает своим поклонникам на новых кадрах изменения, которые происходят в нем. На этот раз артист продемонстрировал дождливое утро – прекрасное в своей грусти.