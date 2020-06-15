«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Это мы сами! Руками!»: Галкин впервые полностью показал свой сад возле замка

Ранее артист баловал поклонников только отдельными кадрами своего поместья.

«Это мы сами! Руками!»: Галкин впервые полностью показал свой сад возле замка
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global look press

Максим Галкин всегда любил свое поместье возле замка в деревне Грязь и периодически лично занимался посадкой деревьев и кустов. Однако во время самоизоляции садоводство охватило его полностью. Артист активно занялся уходом за своими саженцами, а результаты своего труда с гордостью демонстрировал поклонникам в Сети.

И тут действительно было на что посмотреть – пышное цветение радовало глаз! Садоводческие посты в Instagram и stories были довольно частыми, но короткими. Галкин в основном хвастался отдельными экземплярами, но на этот раз Максим сделал исключение. В личном блоге юморист провел обширную видеоэкскурсию, рассказав практически о каждом цветущем кусте и дереве своего имения.

«Я должен показать эту красоту! Это мы сами! Руками!» — заявил супруг Пугачевой.

Как оказалось, Примадонна тоже помогает супругу в садово-огородных работах.

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости
Loading...