«Это мы сами! Руками!»: Галкин впервые полностью показал свой сад возле замка

Максим Галкин всегда любил свое поместье возле замка в деревне Грязь и периодически лично занимался посадкой деревьев и кустов. Однако во время самоизоляции садоводство охватило его полностью. Артист активно занялся уходом за своими саженцами, а результаты своего труда с гордостью демонстрировал поклонникам в Сети.

И тут действительно было на что посмотреть – пышное цветение радовало глаз! Садоводческие посты в Instagram и stories были довольно частыми, но короткими. Галкин в основном хвастался отдельными экземплярами, но на этот раз Максим сделал исключение. В личном блоге юморист провел обширную видеоэкскурсию, рассказав практически о каждом цветущем кусте и дереве своего имения.

«Я должен показать эту красоту! Это мы сами! Руками!» — заявил супруг Пугачевой.

Как оказалось, Примадонна тоже помогает супругу в садово-огородных работах.