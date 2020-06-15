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«Выкопала на Истре»: Галкин показал спирею, которую лично посадила Пугачева

Растет цветущий куст возле замка Примадонны и юмориста.

«Выкопала на Истре»: Галкин показал спирею, которую лично посадила Пугачева
Максим Галкин и его азалия. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин впервые продемонстрировал в личном блоге свой цветущий сад полностью. Ранее юморист дразнил своих фолловеров отдельными кадрами, но на этот раз устроил обширную видеоэкскурсию.

Юморист показал цветущий бульденеж, шиповник, рододендрон, азалию (розовую и красную)… «Это типа рододендрон, но японский», — уточнил про последнее растение Максим. Не забыл Галкин про вейгелу, стефанандру надрезаннолистную, сирень, ирисы, люпин и даже ромашки.

Рододендрон возле замка Галкина. Фото
Рододендрон возле замка Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

На одном растении он сделал особый акцент, ведь его посадила сама Примадонна! Несколько лет назад Алла Борисовна увидела цветущую спирею и настолько очаровалась ей, что взяла от нее отростки, чтобы вкопать их возле своего замка.

Максим Галкин возре спиреи, посаженной Пугачевой. Фото
Максим Галкин возре спиреи, посаженной Пугачевой. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Когда-то Алла выкопала у себя на Истре вот эти веточки. Лично! Я специально это подчеркиваю, что лично, потому что нас часто обвиняют в том, что за нас кто-то садит. Мы сами! Вот этими руками!» — заявил Галкин.

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