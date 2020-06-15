«Выкопала на Истре»: Галкин показал спирею, которую лично посадила Пугачева

Максим Галкин впервые продемонстрировал в личном блоге свой цветущий сад полностью. Ранее юморист дразнил своих фолловеров отдельными кадрами, но на этот раз устроил обширную видеоэкскурсию.

Юморист показал цветущий бульденеж, шиповник, рододендрон, азалию (розовую и красную)… «Это типа рододендрон, но японский», — уточнил про последнее растение Максим. Не забыл Галкин про вейгелу, стефанандру надрезаннолистную, сирень, ирисы, люпин и даже ромашки.

На одном растении он сделал особый акцент, ведь его посадила сама Примадонна! Несколько лет назад Алла Борисовна увидела цветущую спирею и настолько очаровалась ей, что взяла от нее отростки, чтобы вкопать их возле своего замка.