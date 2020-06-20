Словно ангел: Оксана Федорова поделилась редким фото с подросшей дочкой-балериной

Оксана Федорова смогла построить карьеру модели и телеведущей, а также создать крепкую семью. Она состоит в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. У них подрастают дети: восьмилетний сын Федор и шестилетняя дочка Елизавета. На карантине знаменитость старалась все свободное время проводить с наследниками. Иногда она все-же отлучалась, чтобы выступить на телевидении или организовать какое-либо рабочее мероприятие.

После победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Оксана по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Красоту девушки унаследовала и ее дочка.Лиза уже несколько лет занимается балетом. Как оказалось, в этом году малышка поедет в Сочи, где будет оттачивать свое мастерство. На архивном фото, которое опубликовала телеведущая, она предстала в белой рубашке и полосатых брюках. В кадре Федорова держит за руки наследницу, облаченную в балетную пачку. Кадр был сделан на побережье.

«Ждем наш летний балетный сезон мастерской балета на Роза Хутор. Профессионально, познавательно и с удовольствием», — заявила она.

Поклонники были рады увидеть редкие кадры с дочкой звезды. Они отметили, что девочка растет очень красивой. «Какие красотки», «Маленькая балерина», «Какая у вас прелестная девочка», «Будущая звезда», «Какая вы счастливая», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что вся семья Оксаны спортивная. Ее муж занимается боксом и научил модель наносить удары по груше. А их сын любит плавать.