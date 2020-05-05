«Вот это генетика»: 42-летняя Федорова запечатлела себя без грима и в мятой рубашке

Оксана Федорова недавно удивила поклонников. Она приняла участие в шоу «Маска», продемонстрировав восхитительный вокал. В костюме робота обладательницу звания «Мисс Вселенная – 2002» никто не узнал. Но именно после конкурсов красоты она и раскрыла в себе множество талантов. Теперь девушка не только поет, но и ведет различные передачи, а также занимается благотворительностью, как и возглавляет Московский музей моды.

В 42 года Федорова по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, она любит выглядеть женственно, поэтому носит вечерние платья, яркие костюмы и другие наряды. Мама двоих детей даже на карантине не дает себе расслабиться. Похоже, что накануне Оксана насладилась хорошей погодой. Она сделала селфи на фоне неба. Знаменитость предстала без грима и укладки в белоснежной рубашке, правда, мятой.

Гладкая кожа девушки и красивая шея не остались без внимания поклонников. Многие поразились тому, как молодо выглядит звезда без макияжа. «Какая красивая!», «Вот это генетика», «Вы вообще собираетесь стареть?», «Какая вы хорошенькая», «Вы и сейчас стали Мисс Вселенной», «Приятно смотреть на ухоженных женщин», «Вы как девочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Оксана не скрывает, что прикладывает усилия, чтобы сохранить молодость. Она посещает косметолога, а также заботиться о своей коже и правильном питании. Более того, муж не так давно научил ее боксировать.