«Умеет ярко подать любой образ»: Федорова отметилась в глянцевом пуховике и клетчатых брюках

Оксана Федорова является эталоном красоты для многих женщин. Девушка не раз побеждала в конкурсах красоты и даже смогла завоевать титул «Мисс Вселенная». Теперь спустя много лет она является телеведущей и мамой двоих детей. Знаменитость уже месяц старается соблюдать режим самоизоляции. Она покидает дом лишь, когда должна принять участие в телесъемках. Так на днях она блеснула в брючном костюме карамельного цвет на шоу «Звезды сошлись».

Но даже дома Федорова старается выглядеть стильно и ухоженно. Она стала реже краситься, но для прогулки на своем участке телеведущая подбирает яркие и женственные образы. Оксана на новом видео предстала в клетчатых брюках и алом глянцевом объемном пуховике. Наряд дополнила теплая шапка. Звезда скрыла фигуру. «Ждем пополнения», — заинтриговала она. Но оказалось, что рядом с ее домом появилось гнездо, где яйца отложила утка.

Поклонники порадовались за Федорову. Также многие восхитились ее нарядом. Оценила ее образ для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Мы видим, что Оксана Федорова ждет у нас пополнения в семействе в абсолютном total red. На ней ультрамодный пуховик в глянцевом прочтении и принтованные брюки. Клетка — наше все в этом сезоне. И Оксана умеет ярко подать любой образ даже дома, компенсируя свою внешность, свой цветотип лаконичными, но в то же время яркими оттенками», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.