Папа с любимыми детьми: Максим Галкин позировал с Лизой и Гарри на природе

Архивный кадр, судя по всему, был сделан прошлым летом.

На фанатской страничке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый архивный кадр. На фотографии глава семейства, телеведущий и юморист Максим Галкин, вместе со своими наследниками — Лизой и Гарри Галкиными.

Судя по всему, снимок был сделан прошлым летом во время отдыха звездного семейства. На детях примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой красивые кепочки и футболки. Максим Галкин запечатлен в трендовых шортах.

Отметим, что нынешнее лето Галкин и его родные рискуют провести не как обычно в латвийской Юрмале, где семейство снимает на сезон особняк, а дома в деревне Грязь. Вряд ли телеведущий во время пандемии коронавируса станет рисковать здоровьем своей супруги, которой в апреле этого года исполнился 71 год.

Кстати, на днях Алла Пугачева выкладывала ролик, на котором находится в «подпольной парикмахерской». Два человека в защитных костюмах «колдовали» над прической Примадонны в течение длительного времени. Любопытно, что спустя несколько часов певица почему-то удалила ролик.