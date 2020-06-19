«Люблю это фото»: Дроботенко напомнил, какой раньше была Пугачева

Накануне свой день рождения отмечал один из самых ярких и любимых артистов отечественной эстрады и ТВ — ведущий, шоумен и пародист Максим Галкин. Супруг Аллы Пугачевой встретил 44-летие в кругу семьи. Его дети Гарри и Лиза преподнесли традиционный подарок: зачитали трогательное лирическое поздравление, а также презентовали забавную фоторамку с его комичным изображением.

Также звезде целый день сыпались пожелания и теплые слова от коллег, друзей и поклонников. Всенародного любимца поздравили и коллеги по юмору. Пародист Сергей Дроботенко поделился архивной фотографией в своем Instagram, на которой вместе с именинником позируют Алла Пугачева и Михаил Задорнов.

«Очень люблю я это фото. Веет от него какой-то юрмальской свежестью. Собственно, там объектив камеры и поймал в свои объятия эти три эпохи… Макс! С днем рождения», — поздравил коллегу артист.

Фото, сделанное в Прибалтике, напомнило подписчикам, какой раньше была Примадонна. В те времена Алла Борисовна любила свободные наряды и представить ее в шортах было трудно. Сейчас 71-летняя супруга Галкина подчеркивает свою стройную фигуру образами в молодежном стиле, а для дня рождения своего мужа как раз выбрала белые широкие шорты.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже почти 20 лет. Их свадьба состоялась в 2011 году, а в 2013-м у них на свет появилась двойня — дочка Лиза и сынок Гарри, которые растут невероятно талантливыми и творческими.