«Роскошная мама четверых детей»: Климова в мини-бикини без тесемок блеснула манящей фигурой

В одном из интервью Екатерина Климова призналась, что она не запрещает своим бывшим мужьям навещать детей. По словам актрисы, иногда бывают дни, когда в их загородном доме собираются все «воскресные» папы. От ювелира Ильи Хорошилова она родила своего первенца — дочку Елизавету. Наследница артистки уже получила аттестат зрелости и окончила Ломоносовскую школу. Под опекой знаменитости также остаются сыновья от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. В третьем браке с Гелой Месхи на свет появилась младшая дочка Климовой — Белла, ей четыре годика. К слову, у Петренко всего пятеро детей. И в этом он превзошел даже свою бывшую жену. Ведь у Екатерины только четверо наследников. В союзе с Кристиной Бродской (Она снималась в фильме с Павлом Прилучным, — Прим. ред.) актер обзавелся тремя дочерьми: Софией-Каролиной, ей пять лет, Марией, ей три года и Евой, ей полтора годика.

На одной из фан-страничек Климовой появилось архивное летнее фото, которое сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Знаменитость дала понять, что этот кадр сделал ее третий муж, когда они были еще женаты. Напомним, что с Гелой Месхи Екатерина развелась летом прошлого года. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в мини-бикини без тесемок, блеснув манящей фигурой и тонкой талией.