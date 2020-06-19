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«Роскошная мама четверых детей»: Климова в мини-бикини без тесемок блеснула манящей фигурой

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» дала понять, что этот архивный кадр был сделан Гелой Месхи.

«Роскошная мама четверых детей»: Климова в мини-бикини без тесемок блеснула манящей фигурой
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

В одном из интервью Екатерина Климова призналась, что она не запрещает своим бывшим мужьям навещать детей. По словам актрисы, иногда бывают дни, когда в их загородном доме собираются все «воскресные» папы. От ювелира Ильи Хорошилова она родила своего первенца — дочку Елизавету. Наследница артистки уже получила аттестат зрелости и окончила Ломоносовскую школу. Под опекой знаменитости также остаются сыновья от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. В третьем браке с Гелой Месхи на свет появилась младшая дочка Климовой — Белла, ей четыре годика. К слову, у Петренко всего пятеро детей. И в этом он превзошел даже свою бывшую жену. Ведь у Екатерины только четверо наследников. В союзе с Кристиной Бродской (Она снималась в фильме с Павлом Прилучным, — Прим. ред.) актер обзавелся тремя дочерьми: Софией-Каролиной, ей пять лет, Марией, ей три года и Евой, ей полтора годика.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова в мини-бикини без тесемок блеснула манящей фигурой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

На одной из фан-страничек Климовой появилось архивное летнее фото, которое сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Знаменитость дала понять, что этот кадр сделал ее третий муж, когда они были еще женаты. Напомним, что с Гелой Месхи Екатерина развелась летом прошлого года. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в мини-бикини без тесемок, блеснув манящей фигурой и тонкой талией.

«Ну, не верю! Что она многодетная мамочка!! Стройная словно кипарис», «Катя, признайтесь! У вас есть запас молодильных яблочек», «Точеная талия, красивая линия декольте!! Все при ней, восхитительная», «Леди-провокатор», «Чувственная, есть в вас какая-то манкость и привлекательность для мужчин», «Роскошная мама четверых детей», «Они с Месхи хорошо смотрелись вместе! Правда больше не пара», — такие комментарии появились под фото актрисы.

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