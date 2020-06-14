«Ни растяжек, ни лишнего веса»: Климова в голубом купальнике блеснула изящной фигурой

На одной из фан-страничек Екатерины Климовой появилось архивное летнее фото, которое сама актриса уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры экс-возлюбленная Гелы Месхи предстала в голубом купальнике с глубоким вырезом на спине. Будучи мамой четверых детей, артистка обладает идеальной фигурой без каких-либо изъянов. Так, Климова блеснула точеными формами, заслужив хвалебные отзывы своих верных почитателей. Фолловеры не смогли найти повода для критики.

Снимок Екатерины был сделан в движении на одном из пляжей. Актриса из теленовеллы «Бедная Настя» похвасталась бронзовым загаром и отсутствием целлюлита. Кроме того, экс-супруга Гелы Месхи позировала без макияжа, в естественном виде.

«Кто бы мог подумать, что у этой женщины четверо детей?! При такой-то идеальной фигурке», «Тут все идеально», «Катя, вы просто супер!», «Ни растяжек, ни лишнего веса», «Эффектная и восхитительная, не только на экране, но и в жизни!», «Просто любуюсь, само совершенство», «Чудо, как хороша», «Красавица, слов нет!!», «Изумительная фигура», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Ранее в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Екатерина Климова призналась, что у нее есть несколько татуировок. Так, лодыжку актрисы украшает надпись: «Нет страха», а на плече знаменитость набила четырехлистный клевер. Еще одна тату на бедре — в виде рисунка с орнаментом.