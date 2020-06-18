«Необыкновенный отец и семьянин»: Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения

В четверг, 18 июня, свой день рождения отмечает известный пародист, телеведущий, шоумен Максим Галкин. Супругу Аллы Пугачевой исполняется 44 года.

Поздравить звезду эстрады с самого утра спешат родные и близкие. В числе первых – друг семьи Пугачевой и Галкина композитор Игорь Николаев. Он разместил в Instagram совместные фото с именинником и обратился к Галкину с самыми добрыми словами.

«Дорогой Макс, ты для нас близкий родной человек, с днем рождения тебя, счастья и здоровья тебе и твоей любимой прекрасной семье!» — написал Николаев.

Николаев дружит с Аллой Пугачевой и ее супругом долгие годы. Кроме того, композитор создал множество музыкальных произведений для Примадонны.

К поздравлениям присоединились многие поклонники Галкина из числа подписчиков микроблога Игоря Николаева. Они поспешили отметить заслуги артиста и выразили надежду. Что ему вскоре присвоят почетное звание народного или заслуженного артиста.

«Два друга прекрасных Игорь и Максим! Максим поздравляю с Днем рождения желаю крепкого здоровья счастья и любви», «Какие вы дружные», «Талант, большой трудяга, необыкновенный отец и семьянин!», «Максим! Талантище, больших творческих успехов и семейного счастья», «Макс, ты крутой!» — пишут люди.

Напомним, Максим Галкин стал пятым супругом Аллы Пугачевой, они поженились в 2011 году, хотя их отношения длятся с 2001 года. В 2013 году на свет появились их дети – двойняшек Гарри и Лизу им родила суррогатная мать.