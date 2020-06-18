«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Алла — красавица!»: Пугачева без макияжа и укладки поздравила Галкина с днем рождения

18 июня супруг Примадонны отмечает 44-летие.

«Алла — красавица!»: Пугачева без макияжа и укладки поздравила Галкина с днем рождения
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Знаменитый пародист, телеведущий и шоумен Максим Галкин с самого утра 18 июня принимает поздравления. Самым дорогим в этот знаменательный день для него стало внимание любимой семьи – двойняшек Гарри и Лизы и жены, Аллы Пугачевой. Шоумен поделился драгоценными минутами с поздравления в своем Instagram. На видео наследники именинника прочитали трогательное стихотворение папе и вручили цветы и подарки.

Торжественное событие происходило на приусадебном участке Галкина. Вместе с детьми поздравить именинника вышла и Алла Пугачева. 71-летняя Примадонна облачилась в летний хлопковый наряд – белую рубашку оверсайз, приспущенную с одного плеча, и широкие шорты. При этом легенда эстрады отказалась от макияжа и укладки. Но это не остановило поклонников певицы от восторгов.

Алла Пугечева с детьми Гарри и Лизой.
Алла Пугечева с детьми Гарри и Лизой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«Алла — красавица!», «Так приятно смотреть на вашу семью!», «Какие все хорошенькие», «Вот это счастье – любимые дети и красавица жена поздравляют прекрасного папу! С днем рождения!» — написали фанаты.

Максима Галкина уже успели поздравить и детки Филиппа Киркорова. Наследники отечественного короля поп-музыки Мартин и Алла-Виктория, — почти ровесники двойняшек Гарри и Лизы. И кстати, они, как и дети Пугачевой, появились на свет от суррогатной матери.

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинГалкин и ПугачеваПугачева
Loading...