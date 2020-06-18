«Алла — красавица!»: Пугачева без макияжа и укладки поздравила Галкина с днем рождения

Знаменитый пародист, телеведущий и шоумен Максим Галкин с самого утра 18 июня принимает поздравления. Самым дорогим в этот знаменательный день для него стало внимание любимой семьи – двойняшек Гарри и Лизы и жены, Аллы Пугачевой. Шоумен поделился драгоценными минутами с поздравления в своем Instagram. На видео наследники именинника прочитали трогательное стихотворение папе и вручили цветы и подарки.

Торжественное событие происходило на приусадебном участке Галкина. Вместе с детьми поздравить именинника вышла и Алла Пугачева. 71-летняя Примадонна облачилась в летний хлопковый наряд – белую рубашку оверсайз, приспущенную с одного плеча, и широкие шорты. При этом легенда эстрады отказалась от макияжа и укладки. Но это не остановило поклонников певицы от восторгов.

«Алла — красавица!», «Так приятно смотреть на вашу семью!», «Какие все хорошенькие», «Вот это счастье – любимые дети и красавица жена поздравляют прекрасного папу! С днем рождения!» — написали фанаты.

Максима Галкина уже успели поздравить и детки Филиппа Киркорова. Наследники отечественного короля поп-музыки Мартин и Алла-Виктория, — почти ровесники двойняшек Гарри и Лизы. И кстати, они, как и дети Пугачевой, появились на свет от суррогатной матери.