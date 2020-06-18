«Мамино счастье»: Лера Кудрявцева восхитилась подросшей дочкой в ярком сарафане

Лера Кудрявцева недавно отметила годовщину отношений с мужем Игорем Макаровым. Телеведущая счастлива в браке, несмотря на большую разницу в возрасте. Ради возлюбленного она родила ребенка в зрелом возрасте. Теперь они растят дочку Марию. Весь карантин девушка старалась большую часть времени уделять наследнице. Если раньше она водила ее на развивающие занятия, то в период самоизоляции сама стала заниматься с ребенком.

Поклонники не раз замечали, что Кудрявцева наряжает девочку в модные наряды. Зимой кроха каждый раз представала в новых пуховиках и причудливых шапках. А с наступлением тепла телеведущая стала наряжать девочку в шорты, майки. А на днях Мария предстала в платье в горох. Малышка захотела помочь маме и стала поливать цветы. Похоже, что ребенку понравилось ухаживать за растениями. На следующий день кроха стала опрыскивать цветы.

«Как же быстро растут детки. Только родилась, а уже деловая колбаса», — написала Лера. «Мамино счастье», — восхитилась она.

Телеведущая поделилась кадрами, на которых запечатлела модницу-дочку. Поклонники тоже остались в восторге от маленькой наследницы звезды. «Зайчик сладкий», «Какая деловая», «Как она ловко это делает, ответственная», «Такая сладкая девочка», «Мамина помощница», «Ой, выбражулька Маруся», «И они в любом возрасте классные», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Кудрявцева два года назад также стала бабушкой. Ее старший сын Жан от первого брака и его жена подарили девушке внука Льва в 2018 году.