«Давай, приседай!»: Лера Кудрявцева запечатлела мужа-хоккеиста в одних трусах на лужайке

Лера Кудрявцева не скрывает, что счастлива с Игорем Макаровым. Недавно они отметили 7-ю годовщину со дня свадьбы. У влюбленных подрастает годовалая дочка Мария. Она признавалась, что боялась рожать в зрелом возрасте, поэтому предостерегла себя, как смогла. В итоге телеведущая теперь дважды мама. Добавим, что от первого брака у нее есть взрослый сын Жан, который уже подарил ей внука. После долгого карантина звезда стала чаще отдыхать во дворе своего дома, а вот гулять в общественных местах — не спешит.

На днях дома у Леры собралась большая компания. Ее навестил не только сын, то также крестник и племянник. А обычный вечер пятницы, 12 июня, она провела только с мужем и дочкой. Маша полюбила смотреть мультфильмы, но на этот раз мама ей не позволила сидеть в планшете, поэтому кроха в джинсовом комбинезоне бегала по двору. А когда ребенок уснул, то муж телеведущей вышел на лужайку в одних трусах. Кудрявцева сняла мужа и призвала заняться спортом. А в этот момент соседи запустили салют. «Это ты вышел так? Вот ****, Машу разбудят», — возмутилась звезда.

Но при этом Кудрявцева показала мужа во всей красе. Макаров скромно стоял в боксерах от Dolce & Gabbana. «Давай, приседай!», скомандовала девушка. Как оказалось, они с супругом играли в карты. По всей видимости, хоккеист проиграл жене. 49-летняя телеведущая насладилась не только красивым торсом возлюбленного, но и ливнем, который обрушился на Москву.

Блондинка не скрывает, что не любит жару, а вот дождь обожает. Сама она расхаживала в леопардовом костюме. Супруг снял, как она раскачивалась на подвесной скамейке. Лера была без макияжа, но при это выглядела отдохнувшей.