«Очарование, а не прическа»: Кудрявцева запечатлела годовалую дочку в алых шортах и с хвостиком

Лера Кудрявцева не скрывает, что всегда хотела подарить молодому мужу ребенка. Недавно она отметила 8 лет отношений с хоккеистом Игорем Макаровым. Они живут душа в душу, несмотря на большую разницу в возрасте — 17 лет. У телеведущей есть взрослый сын Жан от первого брака, но она заверяет, что быть мамой в осознанном возрасте — это новые ощущения. Она ловит каждый взгляд дочери Маши и не упускает возможности с ней поиграть, уделить ей свое внимание.

Почти весь карантин Лера провела дома. Ей приходилось отлучаться только по-работе. Раньше ее наследница ходила в бассейн и посещала развивающие занятия, но в самоизоляции блондинка сама занималась с ребенком. Поклонники не раз отмечали, что кроха растет не только смышленой, но и красивой, как мама. Более того, у девочки много модных вещей. Только зимних шапок у крохи целая коллекция.

С наступлением лета и снятия карантина, Кудрявцева стала чаще выводить дочку на улицу. Так как они живут в загородном доме, то девушка дает девочке смотреть мультфильмы на скамейке возле их семейного гнездышка. Накануне она запечатлела наследницу в модных алых шортах, футболке с принтом и нагруднике. Мария ела черешню и смотрела мультик. У ребенка отрасли белокурые локоны, поэтому мама сделала ей прическу — хвостик.

Поклонники пришли в восторг от маленькой красотки. «Эти щеки чудо», «Какая самостоятельная», «Очарование, а не прическа», «Увлечена, но кушает. Красотка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.