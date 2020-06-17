Семейная идиллия: Шубская поделилась трогательным фото с Овечкиным и новорожденным сыном

Александр Овечкин давно живет в США. После свадьбы переехала жить в особняк и его возлюбленная Анастасия Шубская. В 2018 году у них родился первенец — сын Сергей. А в начале этого года пара поделилась радостной новостью, что в их семье снова грядет пополнение. Избранница спортсмена на последних сроках беременности не покидала дом из-за пандемии коронавируса. А 27 мая она родила второго сына — Илью.

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Хоккеист не скрывает, что с появлением детей в нем проснулась нежность. Он любит своих наследников и каждую свободную минуту проводит с семьей. Недавно Шубская показала трогательные кадры, на которых ее муж играет со старшим сыном. Малыш уже умеет пользоваться хоккейной клюшкой и играть в мяч. А теперь она поделилась редким фото с младшим наследником. Девушка решила показать, как они проводят время.

Фото было сделано спустя три дня после родов. Овечкин в кадре лежал на шезлонге у бассейна. По-соседству с ним в люльке спал новорожденный Илья в ползунках. Спортсмен любовался безоблачным небом и спокойным океаном, а Анастасия наблюдала за спящим сыном.

Многие поклонники восхитились нежным домашним фото. Они не сомневались, что 0бладатель Кубка Стэнли – 2018 — прекрасный папа.