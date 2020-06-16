«Замечательный человек — моя Настя»: Овечкин публично восхитился супругой, родившей ему второго сына

Сейчас хоккеист и модель много времени посвящают маленькому Илье.

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин публично восхитился супругой, которая в конце мая родила ему второго сына. Ранее звездные родители уже воспитывали мальчика Сережу, который появился на свет в августе 2018 года. Второго наследника Анастасия и Александр решили назвать Ильей.

Сейчас все свободное время Овечкин и Шубская уделяют малышу. В недавнем прямом эфире с телеведущей Юлией Бордовских Александр рассказал, как обстоят бытовые дела и как изменилась жизнь супругов в связи с рождением еще одного мальчугана. Большую нагрузку на себя, подметил Александр, взяла дочь Глаголевой — именно она купает, кормит и убаюкивает младенца. Вставать ночью также приходится Шубской, за что Овечкин ей безмерно благодарен, потому что жена дает ему выспаться.

«Поражаюсь своей жене. Она у меня — и красавица, и умница. Удивительно, с какой любовью Настя относится ко всем: ко мне, старшему сыну Сереже, Илюше, нашему псу Блэйку. Сразу видно, какой замечательный человек — моя Настя», — подметил он.

С особым трепетом встретил младшего брата и старший Сережа. Овечкин рассказал, что первый сын проявляет к Илье недюжий интерес, зовет его играть и периодически целует маленькую ножку. О будущей карьере второго сына Овечкин пока не думает, но пошутить о хоккее не забывает.

«Илья поживает хорошо. Он пока клюшку не держит, только лежит и постоянно хочет кушать», — рассказал он.

В свободное от родительских обязанностей время Шубская не забывает баловать мужа вкусностями. Так, например, недавно Анастасия сварила Александру борщ, который тот впоследствии расхвалил на все лады.