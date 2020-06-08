Анастасия Шубская запечатлела новорожденного сына в белых ползунках во время кормления

Анастасия Шубская и Александр Овечкин недавно снова стали родителями. В США, где живет пара, на свет появился их сын Илья. Уже спустя два дня после родов избранницу хоккеиста выписали из клиники. Маму и малыша дома встретил старший наследник хоккеиста Сергей. Годовалый малыш был рад знакомству с братиком. Теперь влюбленные продолжают коротать время в своем особняке уже с новым членом семьи.

Уже через неделю после родов Шубская показала фигуру в платье. Девушка поразила всех своей стройностью. Казалось, что она вовсе и не была беременна. Находясь в декрете жена Овечкина балует семью домашним борщом, а вот по ночам теперь ей выспаться сложно. Накануне она поделилась видео, на котором запечатлела, как кормит сына ночью грудью. Малыш предстал в белоснежных ползунках, а вот его лицо родители пока скрывают.

«„Отчаянные домохозяйки“ спасают в ночные кормления», — призналась Анастасия.

Поклонники рады за пару. Многие считают супругу хоккеиста идеальной мамой. Они часто приезжают в Россию и видятся с родственниками. У Шубской есть две сестры и несколько племянников. Мама девушки Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году. Она успела погулять на свадьбе дочки, а вот своих внуков не успела увидеть. Не дожил до рождения Илюши и дедушка Анастасии. Он скончался этой весной от коронавируса.