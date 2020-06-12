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Ксения Собчак назвала Литвинову и Бондарчук школьниками в вопросах травли

Как отметила светская львица, она с детства столкнулась с заказухами против своей семьи.

Ксения Собчак назвала Литвинову и Бондарчук школьниками в вопросах травли
Собчак вспомнила, как ее "травили" с детских лет/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Собчак под постом актрисы Ренаты Литвиновой, в котором та попросила не травить актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП, назвала своих подруг модель Светлану Бондарчук и Литвинову школьниками.

Рената Литвинова. Фото
Собчак вспомнила о травле в Сети/https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Актриса заявила, что ее травили с детства много раз. Она призвала всех к милосердию. В ответ на это Светлана Бондарчук заметила, что ее тоже сильно унижали, и она понимает, как непросто это выдержать. После этого слово взяла светская львица.

«Рената, Света, будем реалистами. По сравнению со мной вы все школьники в этом вопросе. Я с детства жила с заказухами против всей моей семьи и ненавижу, когда «семеро на одного». Отвратительно».

Ксения Собчак

Напомним, что актер Михаил Ефремов, по вине которого в пьяной аварии погиб человек, подвергся травле в Сети. При этом есть мнение, что при грамотном подходе ему удастся выйти сухим из воды и не получить реальный срок заключения. Сейчас актер находится под домашним арестом в своей квартире. Ему запрещено без разрешения покидать ее пределы. Ранее актер был вызван на допрос, который продолжался не менее пяти часов.

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Ксения СобчакМихаил ЕфремовНовости googleРената ЛитвиноваСветлана Бондарчук
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