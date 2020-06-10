Яркая элегантность: Светлана Бондарчук вслед за Глюкозой предстала в платье-сорочке в горох

Светлана Бондарчук два месяца провела в своей квартире на Патриарших прудах. Она время от времени делилась снимками с прогулок с собакой. Редкие выходы на улицу стали возможностью показать новые наряд. Компанию бывшей жене Федора Бондарчука составлял ее возлюбленный Сергей Харченко. Они строят отношения не первый год, но о свадьбе не думают. Светская львица утверждает, что счастлива.

Еще до снятия режима самоизоляции в Москве Бондарчук покинула город. Она стала делиться кадрами с Черного моря. Поклонники предполагают, что женщина отдыхает в Крыму. Светская львица успела похвастаться фигурой в купальнике. Многие отметили, что для 51 года блондинка выглядит сногсшибательно. А для прогулки по побережью с возлюбленным Светлана выбрала платье-сорочку в горох ультрамаринового цвета. Она также собрала волосы и убрала под платок и надела солнцезащитные очки.

Примечательно, что на днях в подобном платье предстала в свой день рождения Глюкоза. Певица выбрала более нежный оттенок наряда. К слову, Бондарчук не уступает в красоте ног артистке, поэтому без стеснения носит мини. Многие поклонники восхитились ярким образом знаменитости. Светская львица радуется солнцу и купается в море, дразня пользователей Сети снимками с отдыха. Многие отмечают, что бизнеследи ворвалась в лето, о чем многие мечтают после карантина.