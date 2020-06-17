«Минус 2 кг за 2 дня»: Рудова показала точеную талию в мини-шортиках и полупрозрачном топе

Наталья Рудова не перестает удивлять поклонников. В 36 лет она не замужем и не хвастается личной жизнью. При этом девушка обладает эффектной внешностью. Год назад она жаловалась, что страдает из-за приступов обжорства. Звезда сериала «Татьянин День» стала активно заниматься спортом, чтобы вернуть себя в форму. Долгое время у нее не получалось добиться желаемого результата, но поклонники заверяли, что она и так роскошно выглядит.

А карантин позволил Наталье не только отдохнуть, но и взяться за свое тело с новым энтузиазмом. В итоге она смогла наработать пресс. В своей новой квартире актриса постоянно занимается с гантелями и приседает. Когда она не могла выйти из дома во время самоизоляции, то облачалась в платье и шпильки просто, чтобы даже красиво позавтракать. Но скоро Рудова блеснет и на пляже. По всей видимости, своей цели она добилась.

На новых кадрах девушка запечатлела себя в пудровых мини-шортиках и полупрозрачном топе. Она красовалась перед камерой, демонстрируя подтянутую фигуру. «Минус 2 кг за 2 дня», — сообщила актриса. Наталья показывала изгибы тела под песню Алсу «Просто мы». Наряд позволил показать пресс, рельефные ноги и бедра. Поклонники восхитились результатом тренировок. Многие признались, что им сложно сбросить лишний вес после карантина.

«Красивая», «Ой, какая желанная!», «Как ты умудряешься так выглядеть», «Вау, какая талия», «Худышка наша», «Пресс на зависть», «Я бы тоже так покрасовалась, но такого живота никогда не было», — прокомментировали видео подписчики.